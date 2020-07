Agricoltura: Bellanova, in Puglia dove tante aziende dimostrano che è possibile produrre eccellenza nel Mezzogiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche questa mattina sui territori, in Puglia, con epicentro nella Bat, dove tante aziende dimostrano ogni giorno che sì, è possibile produrre eccellenza nel Mezzogiorno, ma serve lo Stato, le istituzioni, serve un sostegno forte ai sistemi produttivi dei nostri territori e valorizzare le eccellenze con progetti concreti che assicurino la ripartenza. Solo così il Paese tutto può ricominciare a crescere. Lo scrive il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova. "La prima tappa della giornata è alla Farmalbor, un'azienda farmaceutica modello, leader nella produzione e distribuzione di materie prime ad uso farmaceutico, cosmetico e alimentare, anche per le aziende che producono farmaci per la cura di malattie rare e non presenti sul mercato. Un'impresa di avanguardia che mette ogni giorno al centro l'impegno per la salute pubblica e l'attenzione fortissima a scienza e ricerca", aggiunge il ministro. "Due settori centrali per la ripartenza, su cui investire sempre più, anche e soprattutto in agricoltura, puntando su produzioni sperimentali di qualità, su innovazione, nuove tecnologie e sviluppo sostenibile, con uno sguardo sempre diretto al futuro", conclude. (Rin)