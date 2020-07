Mongolia, registrato un caso di peste bubbonica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie della Mongolia interna, nella Cina settentrionale, hanno confermato un caso di peste bubbonica, secondo quanto dichiarato dalle autorità sanitarie locali. Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva cinese "Cgtn", il caso è stato segnalato per la prima volta come sospetto sabato, 4 luglio, all'ospedale popolare di Urad Middle Banner nella città di Bayannur. Il paziente, un pastore locale, è stato posto in quarantena ed è in condizioni stabili. Le autorità locali di Bayannur hanno emesso un avvertimento di livello tre per la prevenzione e il controllo della peste che durerà fino alla fine del 2020, ha reso noto la commissione municipale in un comunicato stampa. La commissione ha inoltre esortato il pubblico a rafforzare l'attenzione, poiché la città è a rischio di infezioni con trasmissione da uomo a uomo, ha invitato a non consumare e cacciare animali che potrebbero causare infezioni. Le autorità hanno inoltre invitato la popolazione a riferire di eventuali scoperte di marmotte malate o morte o di altri animali e di segnalare casi sospetti di peste, pazienti con febbre alta ed eventuali morti improvvise.La scorsa settimana la Mongolia ha messo in quarantena la sua regione occidentale vicino al confine con la Russia dopo aver identificato due casi sospetti di peste nera legati al consumo di carne di marmotta. Test di laboratorio hanno confermato che due individui hanno contratto la "peste della marmotta" nella regione di Khovd, ha dichiarato in una nota il Centro nazionale per le malattie zoonotiche della Mongolia (Nczd). Secondo quanto riferiscono i media, un giovane di 27 anni, Pansoch Buyainbat, e suo fratello di 17 sono in cura presso ospedali separati nella provincia di Khovd. Il fratello maggiore sarebbe in condizioni critiche. L'infezione batterica può uccidere gli adulti entro 24 ore se non trattata in tempo, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Il centro ha dichiarato di essersi attivato per mettere in quarantena il capoluogo di provincia e uno dei distretti della regione a circa 500 chilometri a sud delle repubbliche siberiane meridionali di Tyva e Altai. Ai veicoli è temporaneamente vietato l'ingresso nella regione, secondo l'agenzia di stampa statale russa "Tass".Il Centro nazionale per le malattie zoonotiche della Mongolia ha dichiarato di aver analizzato campioni prelevati da 146 persone che avevano contatti con le due persone infette e identificato 504 individui di secondo contatto. Il paese ha chiuso un passaggio chiave di frontiera con la Russia nel maggio 2019 per il sospetto che potesse aver avuto un ruolo nella diffusione di una pestilenza, bloccando numerosi turisti russi. Una coppia è morta di peste bubbonica nella provincia mongola occidentale di Bayan-Ulgii nell'aprile 2019, dopo aver mangiato carne di marmotta cruda. Gli esperti sostengono che i discendenti diretti dei bacilli della stessa peste che ha ucciso 50 milioni di persone nel 14mo secolo esistono ancora oggi e che uccidono circa duemila persone all'anno. (Cip)