Romania: presidente Iohannis, la magistratura difenda i diritti dei cittadini

- Gli ultimi mesi, in Romania e nel resto del mondo, hanno portato profondi cambiamenti: la protezione del diritto alla vita e del diritto alla salute hanno acquisito un nuovo valore. Lo ha affermato il presidente della Romania, Klaus Iohannis, nel messaggio inviato in occasione Giornata della giustizia. Il presidente si è congratulato "con tutto lo staff della magistratura per il lavoro svolto, soprattutto nel difficile contesto causato dall'epidemia di Covid-19. La missione della magistratura - ha detto - è di difendere i diritti, le libertà fondamentali e gli interessi legittimi dei cittadini. Il periodo che la Romania ha attraversato negli ultimi mesi e la crisi che il mondo intero sta affrontando ha portato con sé profonde trasformazioni nelle nostre società e la protezione del diritto alla vita e del diritto alla salute ha acquisito nuove valenze. Gli ultimi mesi hanno anche generato cambiamenti che prima erano difficili da immaginare nel campo della giustizia. Il passaggio all'ambiente online come mezzo per risolvere le controversie o l'aumento dell'efficienza per le parti in causa e il personale della giustizia sono prove evidenti che l'uso delle nuove tecnologie e i loro benefici per l'amministrazione della giustizia devono diventare una regola, non un'eccezione". (segue) (Rob)