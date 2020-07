Romania: presidente Iohannis, la magistratura difenda i diritti dei cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente Iohannis, "i nuovi standard raggiunti significano, in effetti, una democrazia più funzionale, motivo per cui incoraggio tutti gli attori della magistratura a continuare risolutamente i propri sforzi in questa direzione". Il presidente romeno ha affermato che non bisogna dimenticare tuttavia "che dietro i codici di procedura e il diritto materiale sono i destini delle persone e i valori che guidano l'attività di tutti coloro che sono coinvolti nell'amministrazione della giustizia devono rimanere gli stessi: giustizia, integrità, professionalità, verità, umanità, coraggio". "Solo sostenendo questi valori la giustizia contribuisce a creare fiducia nello stato e nella legge. Negli ultimi anni, l'agenda pubblica è stata dominata da ripetuti tentativi di subordinare la giustizia alla politica e tutta l'energia delle forze democratiche in Romania si è concentrata sull'interruzione di tali sforzi. È giunto il momento che tutto questo potenziale di cambiamento e miglioramento della magistratura, in quanto servizio pubblico, venga sfruttato in un approccio costruttivo", ha detto. (segue) (Rob)