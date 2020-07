Romania: presidente Iohannis, la magistratura difenda i diritti dei cittadini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Iohannis, "la necessità di infrastrutture adeguate, una legislazione chiara, coerente e prevedibile, un dialogo costante e onesto all'interno della magistratura e la creazione di un consenso sulle sue priorità sono questioni che non possono più essere ritardate. Allo stesso tempo, la lotta alla corruzione rimane una priorità, perché questo flagello ostacola lo sviluppo economico e sociale, influisce sul consolidamento della democrazia e, pertanto, deve essere fermamente combattuto. La tolleranza zero per qualsiasi atto di corruzione produrrà cambiamenti profondi e benefici nell'intera società", ha dichiarato il presidente romeno. (Rob)