India: coronavirus, rinviata la riapertura del Taj Mahal

- Il Taj Mahal, il più celebre monumento dell’India, non sarà riaperto oggi, diversamente da quanto annunciato qualche giorno fa dal ministro della Cultura, Prahlad Patel. I rappresentanti delle autorità locali e della Soprintendenza archeologica dell’India (Asi), in una riunione tenutasi ieri sera, hanno deciso di rinviare la riapertura a causa dei rischi di contagio di coronavirus ad Agra, nell’Uttar Pradesh, dove si trova il mausoleo. La città è la più colpita dello Stato, con 71 tra zone di contenimento e zone cuscinetto. Negli ultimi giorni sono emersi nuovi casi di positività che hanno portato il totale a 1.295 mentre sono 27.707 in tutto l’Uttar Pradesh. Il Taj Mahal è chiuso dal 17 marzo. L’India è uscita dal lockdown il primo giugno e ha avviato una graduale ripresa delle attività. Dal primo luglio è iniziata la seconda fase di tale ripresa, col progressivo ampliamento dei voli interni e dei collegamenti ferroviari per passeggeri, mentre restano sospesi fino al 15 luglio i voli internazionali. (segue) (Inn)