India: coronavirus, rinviata la riapertura del Taj Mahal (2)

- Il Taj Mahal fu fatto costruire nel 1632 dall’imperatore moghul Shah Jahan in memoria della moglie preferita Arjumand Banu Begum, meglio conosciuta come Mumtaz Mahal. Considerato una delle sette meraviglie del mondo moderno, è stato inserito nel 1983 nella lista del Patrimonio dell’umanità dell’Unesco, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. La sua conservazione è stata oggetto di controversie negli anni scorsi. Gli esperti della Sovrintendenza archeologica hanno ipotizzato che le macchie verdastre presenti sull’edificio siano da attribuire alle infestazioni di insetti provenienti dalle acque stagnanti dello Yamuna. L’Asi ha assicurato di aver messo in atto “tutte le misure possibili” per proteggere il bene culturale, ma di non poter agire sull’inquinamento della zona industriale di Agra, aumentato negli ultimi anni. La questione è stata esaminata da una commissione parlamentare ed è poi giunta anche all’attenzione della Corte suprema, che ha evidenziando la mancanza di un piano strategico e criticato sia l’Asi sia il governo centrale sia quello statale per la gestione della tutela del sito. (Inn)