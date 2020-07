Libia: viceministro russo Vershinin, dialoghiamo con Usa per risolvere la crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è in contatto con tutti i paesi che possono avere un impatto sulla crisi in corso in Libia, compresi gli Stati Uniti. Lo ha detto il viceministro degli Esteri russo Sergej Vershinin all’agenzia di stampa “Sputnik”. "Siamo in contatto con tutte le parti e, soprattutto, siamo in contatto sotto l'egida delle Nazioni Unite. Questo problema è oggetto di dibattito, è all'ordine del giorno, quindi, naturalmente, siamo in contatto con tutti coloro che possono svolgere un ruolo in questo contesto multilaterale", ha detto Vershinin. La situazione sul terreno è difficile, ha aggiunto il diplomatico russo. "Quello che stiamo facendo è concentrarci sul mantenimento di una relazione con tutte le parti in Libia, con l’obiettivo di incentivarle a prendere decisioni reciprocamente accettabili", ha affermato Vershinin. (Rum)