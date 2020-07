Cultura: assessore Galli, scomparsa di Morricone lascia vuoto immenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano Bruno Galli, assessore della Regione Lombardia all'Autonomia e alla Cultura, dichiara in una nota: "La scomparsa del grande maestro Ennio Morricone lascia un vuoto enorme. Se n'è andato un artista immenso e poliedrico, compositore e musicista di cui sarebbe anche difficile sintetizzare la carriera limitandosi ai due riconoscimenti più significativi, all'Oscar attribuitogli nel 2007 e al suo nome inciso su una delle piastrelle della celebre Walk of Fame di Los Angeles. Più di 500 grandi colonne sonore che hanno accompagnato le nostre domeniche al cinema o le nostre serate in tv, penso ad una su tutte, quella del film Mission. O andando più indietro ad un Pugno di dollari. Ma sono solo due esempi... di un maestro che ha cambiato la musica e il cinema, dando qualcosa ad ognuno di noi".(Com)