Pa: Dadone, emergenza occasione per effettiva sburocratizzazione

- Le condizioni dell’emergenza sanitaria è stato un momento di "sburocratizzazione effettiva": lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, intervenendo all'inaugurazione del Forum Pa 2020. "Il lockdown ci ha dato un'occasione, ci ha spinto nella direzione di concepire una nuova modalità di lavoro - ha spiegato il ministro -. Eravamo di fronte ad un bivio: scegliere tra bloccare le attività della Pa o decidere di andare avanti. Abbiamo provato a trovare una nuova modalità da remoto per dare anche un segnale ai cittadini. Abbiamo scelto la seconda strada, non facile sia per funzionari che i dirigenti sui quali è ricaduto l'onere e l'onore di riorganizzare l'attività lavorativa", ha detto Dadone. "L'emergenza ha portato a sciogliere lacci e lacciuoili" ed è stato "portato avanti il lavoro senza disfunzioni", ha concluso il ministro.(Rin)