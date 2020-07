Roma: 1,5 milioni fondi pubblici percepiti senza titolo, 28 arresti tra cui dirigente Mise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 28 le persone arrestate questa mattina dai carabinieri del comando provinciale di Roma per reati di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio ed al trasferimento fraudolento di valori, di traffico d’influenze in concorso con l’aggravante della qualifica di pubblico ufficiale, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in concorso, emissione di fatture per operazioni inesistenti, malversazione a danno dello Stato in concorso, truffa aggravata, millantato credito aggravato in concorso. Si tratta di due ordinanze di custodia cautelare, emesse dal Gip del tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica di Roma. Il primo provvedimento restrittivo ha colpito 9 indagati, tra i quali un dirigente del Mise ed un commercialista, i quali hanno operato per far ottenere o agevolare l’indebita percezione di finanziamenti pubblici erogati dal ministero dello Sviluppo economico, che, una volta ottenuti, sono stati distratti anziché essere utilizzati per il loro originario scopo. Tra novembre 2018 e settembre 2019, grazie a tali attività, sono state erogate somme per circa 1.5 milioni a tre diverse società. La seconda ordinanza di custodia cautelare ha colpito un sodalizio criminale, composto da ulteriori 19 persone, che, mediante la costituzione di società fittizie intestate a compiacenti prestanome, ha emesso documenti fiscali per operazioni inesistenti, per riciclare denaro provento da altre società attive e commettere reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Contestualmente, i carabinieri hanno sequestrato 25 immobili, 290 conti correnti e partecipazioni societarie, per un valore complessivo di oltre mezzo milione di euro (Rer)