Argentina: crisi del debito, "ultima" offerta ai creditori su ristrutturazione 66,3 miliardi di dollari (2)

- "Abbiamo fatto la nostra offerta tenendo conto dell'obiettivo di mettere un punto finale alla crisi del debito in forma sostenibile", ha dichiarato il ministro dell'Economia, Martin Guzman, attraverso un comunicato stampa. "Speriamo che gli obbligazionisti comprendano le restrizioni a cui siamo soggetti ed apprezzino la nostra volontà di arrivare ad un accordo che serva a tutte le parti", ha aggiunto Guzman. Nella stessa nota il presidente della Repubblica il presidente Alberto Fernandez ribadisce che l'offerta rappresenta "il massimo sforzo che possiamo sostenere". "Si tratta di uno sforzo enorme che abbiamo fatto per rispettare la nostra promessa di arrivare ad un accordo che permetta all'Argentina rispettare i suoi obblighi con i creditori e che permetta agli argentini non prostrare ulteriormente i settori che già sono prostrati". La nota sottolinea inoltre che il Fondo monetario internazionale (Fmi) coincide con il governo argentino sulla necessità di "raggiungere una riduzione significativa degli oneri finanziari per poter ripristinare la sua solvenza". (segue) (Abu)