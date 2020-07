Si torna ad una scuola a misura d'uomo: limite di alunni per classe, aumento organici, proroga dei contratti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le modifiche al numero di allievi per aula e agli organici del personale sono previste da un emendamento al Decreto Rilancio già approvato dalla V Commissione della Camera, sul quale lunedì 6 luglio potrebbe essere votata la fiducia per l’approvazione del testo definitivo. E' quanto si legge in una nota del sindacato della scuola Anief."Se passa il provvedimento, alla luce dell’emergenza epidemiologica in atto - si apprende - viene introdotta la facoltà per gli uffici scolastici di applicare delle deroghe, in tutti i gradi scolastici, al limite minimo di iscritti per la costituzione delle classi sancito dall’attuale regolamento sul dimensionamento scolastico (Dpr 81/09) che ha portato al taglio di 250 mila posti negli ultimi dieci anni, alla riduzione del tempo scuola (- 4 ore settimanali), al dimensionamento di una scuola su quattro autonoma". Come viene data "la possibilità di assumere, seppure temporaneamente, una quantità maggiore di docenti e personale Ata, confermando almeno fino a dicembre i mille assistenti tecnici assunti fino al 30 giugno" aggiungono.IL COMMENTO DI MARCELLO PACIFICO"L’obiettivo da porsi, tutti assieme - spiega il presidente nazionale Anief, Marcello Pacifico - è quello di tornare a delle scuole a misura d’uomo, creando classi con al massimo 15 alunni e assumendo 200 mila docenti e Ata nuovi. Questi emendamenti, seppure depotenziati, vanno in direzione della proposta dello stesso M5s che prevede la formazione di classi con più di 22 alunni e 20 in presenza di alunni disabili, primo firmatario l’attuale ministro Azzolina. Con numeri ancora più ridotti "nelle zone colpite dal coronavirus". Sugli organici "noi abbiamo chiesto l'assunzione di 150-160 mila docenti, per coprire posti vacanti e turn over tramite le nuove graduatorie di istituto trasformate in provinciali (il cui bando però deve essere profondamente modificato nel rispetto delle vigenti tabelle di valutazione dei titoli e dell’aggiornamento per tutti i laureati anche senza i 24 Cfu), più almeno 40 mila unità di personale Ata aggiuntive: in un colpo solo, considerano anche la stabilizzazione di tutti i Dsga facenti funzione e degli educatori precari, si risolverebbero i problemi di gestione del ritorno in classe a settembre e si risponderebbe pure alla sentenza Rossato della Corte di Giustizia europea sui risarcimenti danni sull'abuso dei contratti a termine" aggiunge ancora il sindacalista. "Lo abbiamo scritto preventivamente al ministero dell’Istruzione e detto al premier Giuseppe Conte, a Villa Pamphilj, durante gli Stati Generali, oltre che alle sigle sindacali europee incontrate da Anief in Commissione UE. È chiaro che i 50 mila indicati sinora, peraltro pure a termine, non sono sufficienti" conclude Pacifico.CLASSI DI 15 ALUNNI"Come riassume la rivista specializzata Orizzonte Scuola, un emendamento approvato in V Commissione bilancio prevede che - si legge ancora - in deroga al limite minimo di alunni, le classi delle elementari potranno avere anche meno di 15 bambini. La deroga al limite potrà avvenire anche negli altri ordini e gradi di istruzione. Le modifiche sono strettamente collegate alle indicazioni delle linee guida sulle modalità di rientro a settembre".AUMENTO ORGANICILo stesso testo approvato consente, sempre nel contesto dell’emergenza sanitaria "un aumento di incarichi temporanei sia per i docenti sia per il personale Ata. Si tratta di contratti a tempo che, cesserebbero, in caso di stop alle lezioni in presenza a seguito dell’acuirsi della diffusione del Covid" spiegano. L’emendamento non indica "un numero minimo o massimo, né tetti di spesa per le assunzioni. Il Ministro, però, ha indicato in 50 mila le potenzialità di assunzione temporanea. Avremo bisogno - conclude la nota - di più docenti e personale non docenti. Possiamo assumere fino a 50 mila tra docenti e ATA a tempo determinato".(Rin)