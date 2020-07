Spagna: rapporto Onu evidenzia alto tasso di povertà, disoccupazione cronica e crisi abitativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tasso di povertà che coinvolgerebbe il 26,1 per cento della popolazione spagnola in condizione di "vulnerabilità", un livello di disoccupazione giovanile cronica, una massiccia crisi abitativa, programmi di protezione sociale inadeguati, un sistema educativo obsoleto e politiche fiscali e di spesa che favorirebbero i benestanti rispetto ai poveri. Sono le criticità emerse dal rapporto del relatore speciale dell'Onu, Philip Alston, che sarà presentato questa settimana all'Assemblea generale ed il cui contenuto è stato anticipato dal quotidiano "El Pais". Prima di lasciare il suo incarico al successore, Olivier De Schutter, Alston lo scorso sabato ha commentato positivamente l'approvazione da parte del governo Sanchez del reddito minimo di base definendolo "un grande risultato" ma, allo stesso tempo, ha messo in guardia dal numero esiguo di beneficiari previsti (850 mila famiglie) invitando l'esecutivo a rafforzarlo e a ridurre le procedure burocratiche per ottenerlo. (segue) (Spm)