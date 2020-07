Spagna: rapporto Onu evidenzia alto tasso di povertà, disoccupazione cronica e crisi abitativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine del suo viaggio di 12 giorni in Spagna all'inizio del 2020, Alston ha sottolineato, in particolare, che l'edilizia popolare è quasi inesistente, appena il 2,5 per cento del parco nazionale contro il 30 per cento dei Paesi Bassi o il 16 per cento della Francia. Tra le raccomandazioni presentate nel rapporto si suggerisce un aumento della pressione fiscale per permettere allo Stato di fornire servizi sociali migliori, considerando che la Spagna con il 35 per cento del Pil in tasse nel 2018 è lontana dalla media della zona euro (41,7 per cento). Nel rapporto, infine, si evidenzia come sempre più spesso la burocrazia sia "una delle principali cause di esclusione" con "requisiti di documentazione irragionevoli" che lascerebbero le persone "in condizioni di povertà fuori dal sistema". (Spm)