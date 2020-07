Comuni: Santori (Lega), Raggi-Appendino il più grande fallimento di sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il crollo verticale di Virginia Raggi nella classifica Governance poll 2020 di gradimento dei sindaci italiani è la certificazione del suo fallimento amministrativo". È quanto dichiara in una nota Fabrizio Santori, dirigente regionale della Lega Lazio. "La Raggi, al penultimo posto con un calo di 29 punti rispetto al giorno della sua elezione, e la Appendino, al 97esimo posto con un calo dell'11 per cento, furono elette tra grandi speranze, ora in piena fase critica rappresentano l'emblema dell'incompetenza grillina e di un modello che illude ma che fallisce. Non c'è da gioire di questo risultato, perché Roma è sprofondata trascinata giù dall'incapacità grillina, e la Capitale sta pagando un prezzo enorme a causa di Raggi e della sua Giunta. Purtroppo può andare ancora peggio, visto che manca un anno alla scadenza del suo mandato con una città che ancora non si riesce a riprendere dal post Covid. Per allora, ci faremo trovare pronti con una squadra capace di risollevare la Capitale dallo tsunami M5s", ha concluso Santori.(Com)