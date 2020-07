© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono parole, oggi, solo note che tornano in testa. Le sue note. Grazie Ennio Morricone, grazie per tutta questa bellezza. Lo scrive su Twitter il leader di Italia viva Matteo Renzi in ricordo del musicista Ennio Morricone, scomparso oggi all'età di 92 anni. (Rin)