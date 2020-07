Iraq: coalizione a guida Usa avrà principalmente un ruolo di consulenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione a guida Usa presente in Iraq per la lotta allo Stato islamico passerà a un ruolo prettamente di consulenza. Lo riferisce un comunicato del comando operativo della coalizione citato dal portale curdo-iracheno "Rudaw". In tale contesto, la Task Force-Iraq (Tf-I) è stata trasformata nel Military Advisory Group (Mag), il quale "fornisce personale esperto per la formazione delle forze irachene, mentre gli ufficiali di collegamento iracheni lavorano fianco a fianco con le controparti della coalizione provenienti da 13 nazioni per coordinare operazioni finalizzate alla sconfitta duratura dello Stato islamico". Il comunicato aggiunge che "il Mag sarà meno numeroso, ma con capacità di tale specializzazione da offrire consulenza al personale militare iracheno (...) e migliorare le abilità operative delle Forze di sicurezza irachena per sconfiggere lo Stato islamico in Iraq". Questa trasformazione del ruolo della coalizione si colloca in un contesto di graduale disimpegno della stessa, soprattutto in termini di truppe presenti in Iraq. Tra marzo e maggio, la coalizione ha ceduto alle Forze di sicurezza irachene il controllo di ben sei basi militari (Abu Ghraib presso Baghdad, K-1 a Kirkuk, al-Qaim sul confine siriano, Qayyarah nell'Iraq occidentale, al-Sqoor a Mosul e al-Taqaddum nell'Anbar). (Res)