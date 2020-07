Pd: Faraone (Iv), nessuna lezione da chi faceva guerra atomica a Renzi per il 41 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Incredibile il tweet di Orlando, ci hanno fatto la guerra atomica quando con Renzi avevamo il 41 per ento dei voti reali e ora ci spiegano che senza le scissioni sarebbero sopra la Lega nei sondaggi. Così ad "Omnibus" il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone. "La verità è che il Pd non è più da tempo un posto per riformisti, una casa che invece mi piacerebbe costruire , a partire da Italia Viva, con chi lo è ed ha scelto di restare lì, con chi lo è ed ha scelto di andare via, con chi lo è ed in passato ha votato altri partiti e perfino altre coalizioni”, ha concluso Faraone. (Rin)