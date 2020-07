Morricone: Sereni, un grande maestro che ha onorato l'Italia nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Piangiamo oggi Ennio Moricone, un genio della musica che ha lasciato un segno indelebile nella cultura dell'Italia e del mondo". Lo dichiara la vice ministra degli Esteri Marina Sereni, che aggiunge: "La sua opera rappresenta un lascito alle generazioni più giovani, un patrimonio da non disperdere, anche grazie al grande impegno che il Maestro dedicava alla valorizzazione e alla formazione dei nuovi talenti". "Il maestro Morricone - prosegue Sereni - ha rappresentato al meglio l'Italia a livello internazionale e come tale va ricordato. Per farlo nel modo migliore, tenendo a mente alcuni dei suoi memorabili brani che hanno segnato e accompagnato la vita di molti noi, occorre dare impulso e valorizzare la cultura italiana, una ricchezza nazionale che ci contraddistingue e che - conclude la vice ministra - può dare un grande contributo in questo momento alla ripresa del nostro sistema Paese, in patria come nel resto del mondo". (Res)