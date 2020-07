Egitto-Eritrea: Al Sisi riceve oggi l'omologo Afwerki

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, riceverà oggi l'omologo dell'Eritrea, Isaias Afwerki, per colloqui su una serie di questioni di interesse comune. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Mena". Al Sisi e Afwerki discuteranno di una serie di questioni regionali, in particolare nel Corno d'Africa e nel Mar Rosso. Inoltre, affronteranno temi legati ai rapporti bilaterali e alla cooperazione. Il capo dello Stato eritreo, alla guida di una delegazione di alto livello, è arrivato al Cairo ieri sera per una visita ufficiale di tre giorni. (Cae)