Morricone: Giannini (Lega), Roma renda omaggio con intitolazione

- "Con la scomparsa del maestro Ennio Morricone, insignito di numerosi Oscar alla carriera, la nostra nazione perde un talento immenso che ha illuminato la musica contemporanea con capolavori immortali che hanno fatto la storia del cinema in Italia e nel mondo. Roma, la sua città, gli renda omaggio attraverso l'intitolazione di un'importante istituzione culturale della città, a perenne ricordo e celebrazione della sua grandezza". Lo afferma in una notaDaniele Giannini, consigliere regionale della Lega. (Com)