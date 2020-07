Francia: fonti stampa, cambio di direzione alla Rete per il trasporto di elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Xavier Piechaczyk dovrebbe succedere a Francois Brottes alla presidenza della Rete di trasporto di elettricità (Rte), azienda che gestisce il trasporto e la distribuzione di energia elettrica in Francia controllata del gruppo Elctricité de France (Edf). Lo scrive il quotidiano "Les Echos" in anteprima, dopo la riunione del consiglio di sorveglianza che si è tenuta il 3 luglio. Brottes raggiungerà il limite di età di 65 anni la prossima primavera e prolungarne il mandato "necessiterebbe di un adattamento degli statuti", afferma una fonte interna citata in forma anonima. "Le prese di posizione di Brottes certe volte hanno irritato Edf", afferma un'altra fonte. (Frp)