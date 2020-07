Imprese: Generali, coinvolte con i programmi di The Human Safety Net oltre 30 mila persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- The Human Safety Net, l’iniziativa di Generali che punta a liberare il potenziale delle persone che vivono in contesti di vulnerabilità, ha presentato la prima Relazione delle Attività, un racconto del crescente impatto sociale di Generali nelle comunità in cui il gruppo è presente tra Europa, Asia e America Latina. A due anni dal lancio, si legge in un comunicato, The Human Safety Net è attiva in 21 Paesi nel mondo e implementa tre programmi basati su evidenze scientifiche che supportano le famiglie con bambini piccoli ed integrano i rifugiati attraverso il lavoro. Dopo un approfondito processo di selezione, The Human Safety Net ha avviato partnership con 46 Ong e imprese sociali, che lavorano in rete per amplificare l’impatto di ciascuna. A fine 2019, The Human Safety Net ha coinvolto oltre 30mila persone, raggiungendo 20 mila bambini in età 0-6 anni e 10 mila genitori, e formando quasi 700 rifugiati che hanno creato oltre 100 start-up. The Human Safety Net integra i punti di forza delle organizzazioni non governative e del settore privato. L’iniziativa è finalizzata all’impatto sociale, grazie ad una metodologia condivisa per l’implementazione dei programmi e un modello comune per la misurazione dei risultati. Come parte integrante degli obiettivi più ampi in tema di sostenibilità, Generali punta ad aumentare l’impatto di questo movimento di persone che aiutano persone coinvolgendo le risorse e le capacità di dipendenti, agenti, le reti distributive e i clienti. (segue) (Com)