Imprese: Generali, coinvolte con i programmi di The Human Safety Net oltre 30 mila persone (2)

Nel 2019, i dipendenti e gli agenti di Generali hanno dedicato 20 mila ore al volontariato aziendale con The Human Safety Net. Per mantenere uno stretto contatto con le famiglie più vulnerabili e gli imprenditori rifugiati, e assicurare la continuità dei programmi durante all'emergenza da Covid-19, sono state attivate ulteriori iniziative straordinarie per oltre un milione di euro a livello globale, destinate sia per le necessità più immediate (come forniture di kit salute, mascherine, pc e tablet) che per l'investimento in soluzioni digitali (come piattaforme online e app). Quest'ultime in particolare, permetteranno alle Ong partner di accompagnare famiglie e rifugiati durante e dopo la crisi, offrire opportunità di apprendimento, permettere l'accesso ai servizi essenziali e limitare l'isolamento sociale delle persone più vulnerabili. In questo modo The Human Safety Net contribuisce a ridurre il gap digitale del settore no-profit.