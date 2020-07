Imprese: Generali, coinvolte con i programmi di The Human Safety Net oltre 30 mila persone (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Assicurazioni Generali, Gabriele Galateri di Genola, e il Group Ceo, Philippe Donnet, hanno affermato: “The Human Safety Net è parte del nostro impegno attivo nei confronti della società. Essa affronta alcune grandi sfide sociali del nostro tempo e rappresenta uno dei contributi chiave di Generali per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile. La pandemia da Covid–19 ha accentuato le disuguaglianze e ha reso più vulnerabili larghi strati della popolazione: mai come in questo periodo i progetti di The Human Safety Net diventano rilevanti per liberare il potenziale umano dei più deboli e per rafforzare le comunità in cui il Gruppo opera. Alle attività di The Human Safety Net si affiancano le altre iniziative di Generali per fronteggiare l’emergenza del Covid–19, a partire dal Fondo Straordinario Internazionale lanciato a marzo”. Motore dell’iniziativa è la Fondazione Generali The Human Safety Net onlus, istituita nel 2017 per affiancare le business unit del Gruppo nel coordinamento dei programmi e delle attività nei Paesi dove The Human Safety Net opera. Nel 2019, il contributo da parte della Fondazione e delle business unit in The Human Safety Net è stato pari a 6,3 milioni di euro. (Com)