Morricone: "The Guardian", capace di comporre per qualsiasi genere cinematografico

- Il quotidiano britannico "The Guardian" ricorda il compositore italiano Ennio Morricone, elogiando la sua capacità di comporre colonne sonore praticamente per qualsiasi genere cinematografico. Morricone è morto durante la notte in una clinica di Roma, pochi giorni dopo essersi rotto il femore, all'età di 91 anni. Il quotidiano britannico ricorda la personalità geniale di Morricone, che iniziò a comporre all'età di sei anni. La carriera del grande compositore italiano ha incluso collaborazioni con registi quali Sergio Leone, Quentin Tarantino e Brian de Palma. (Rel)