Georgia-Ungheria: ministro Esteri Szijjarto oggi in visita a Tbilisi

- Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto si trova oggi in visita in Georgia. Ad accoglierlo l’omologo David Zalkaliani che su Twitter ha rivolto un messaggio di benvenuto al collega di Budapest. “Benvenuto ministro Szijjarto a Tbilisi. La sua visita in questi tempi difficili causati dalla pandemia di Covdi-19 conferma la grande portata dell'amicizia e della collaborazione tra i nostri due paesi”, ha scritto il capo della diplomazia georgiana. (Rum)