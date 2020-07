© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumentano i salafiti in Germania, da 11.650 nel 2018 a 12.500 nel 2019. In particolare, nello stesso periodo di tempo, le donne seguaci di questa corrente dell'Islam nel paese sono salite da 1.356 a 1.580. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, è quanto si appende da un rapporto del Servizio federale per la protezione della Costituzione (BfV), ossia i servizi segreti interni tedeschi. (Geb)