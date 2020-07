Secondo il ministro dell'Interno tedesco, più Stati membri Ue devono accogliere migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati membri dell'Ue che accolgono i migranti soccorsi nel Mediterraneo devono aumentare dagli attuali “cinque o sei”, perché la ripartizione dei profughi “non può rimanere così”. È quanto affermato dal ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Die Welt”. Secondo Seehofer, l'accordo di La Valletta per la ripartizione dei migranti nell'Ue, concluso a settembre del 2019 da Italia, Germania, Francia, Spagna e Malta potrebbe essere “un progetto per un'intesa in Europa” sulla riforma del diritto di asilo dell'Ue, attualmente disciplinato dal regolamento di Dublino. A tal riguardo, il ministro dell'Interno tedesco ha auspicato un accordo tra gli Stati membri nel corso della presidenza di turno del Consiglio dell'Ue che la Germania ha assunto il primo luglio scorso per i sei mesi successivi.La proposta di Seehofer prevede, tra l'alto, un esame preliminare delle richieste di asilo alle frontiere esterne dell'Ue nonché il rimpatrio “immediato” dei migranti non siano idonei a ottenere la protezione internazionale. “Soltanto coloro che possono rivendicare una richiesta di asilo credibile saranno distribuiti all'interno dell'UE”, ha affermato Seehofer. Il 2 luglio scorso, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Lehen, ha dichiarato che presenterà la sua proposta per il nuovo patto sull'immigrazione e l'asilo durante i sei mesi della presidenza di turno del Consiglio dell'Ue da parte della Germania.(Geb)