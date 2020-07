Libia: Ong, la Turchia invia nuovi combattenti siriani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I combattenti siriani filo-turchi continuano ad andare in Libia, dove a causa delle operazioni militari sono morti 459 miliziani, secondo le ultime statistiche dell'Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra. Il numero di mercenari siriani che sono stati finora inviati in Libia ha raggiunto le 15.300 unità, 5.250 dei quali sono tornati in Siria. Secondo l'Osservatorio siriano, tra questi combattenti vi sono circa 300 minori, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, la maggior parte dei quali appartenenti alla divisione "Sultan Murad". Secondo l'Ong, altri 400 mercenari hanno usato la Libia come piattaforma per raggiungere l'Europa, dove sarebbero giunti illegalmente attreaverso l'Italia.(Res)