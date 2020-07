Germania: in calo gli islamisti pericolosi, 630 a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diminuiscono gli islamisti classificati come pericolosi dall'apparato di sicurezza della Germania. All'inizio di luglio, il dato è di 630, ossia il 10 per cento in meno dai 702 dello stesso periodo del 2019. È quanto rende noto l'Ufficio federale di polizia criminale (Bka). Come riferisce il quotidiano “Die Welt”, per il Bka 110 degli islamisti ritenuti pericolosi sono in carcere in Germania, 50 sono detenuti o in custodia all'estero. (Geb)