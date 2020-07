Spagna: il Partito nazionalista basco vicino miglior risultato dal 1984 nelle elezioni locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito nazionalista basco (Pnv) sarebbe vicino ad eguagliare in Spagna il miglior risultato storico dal 1984 con il 42 per cento dei voti nelle elezioni regionali. Secondo quanto emerge da un sondaggio condotto da "40dB" per il quotidiano "El Pais" tra il 23 e il 30 giugno su un campione di 1.200 interviste online, infatti, il Pnv dell'attuale presidente Inigo Urkullu, otterrebbe 32 seggi, 6 in meno per la maggioranza assoluta che, tuttavia, sarebbe ampiamente raggiunta, grazie all'alleanza con il Partito socialista basco (Pse) che è dato al 10 per cento con la conquista di 10-12 seggi. Secondo l'indagine, il 50,4 per cento dell'elettorato basco approvata la gestione sanitaria della pandemia da parte del governo Sanchez, mentre la percentuale sale al 55,9 per cento se si considera l'operato del presidente Urkullu. Dall'inchiesta appare fortemente ridimensionato il centrodestra con l'alleanza tra Partito popolare (Pp) e Ciudadanos che insieme otterrebbero 7 seggi, mentre Vox con apppena la 0,5 per cento resterebbe fuori dal parlamento basco.(Spm)