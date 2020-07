Rieti: escursionista 73enne muore cadendo in un dirupo mentre scala Terminillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un escursionista è morto ieri cadendo in un dirupo mentre si arrampicava sulle pendici del monte Terminillo nel reatino in zona Valle Scura. L’uomo, 73 anni di Rieti, è stato raggiunto da vigili del fuoco e volontari del soccorso Alpino che ne hanno accertato la morte. Inutile quindi l’intervento degli operatori del 118 e per recuperare la salma, viste le difficoltà di accesso alle squadre di terra, è intervenuto da Roma Ciampino l'elicottero Drago VF58 dei vigili del fuoco. (Rer)