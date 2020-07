Ue: commissario Hahn ipotizza imposte su plastica e società digitali per finanziare il fondo di ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo europeo per la ripresa dalla crisi del coronavirus potrebbe essere finanziato anche dall'introduzione di imposte dell'Ue sulla plastica non riciclabile e sui profitti delle società digitali. È quanto affermato dal commissario europeo per il Bilancio, Johannes Hahn. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Hahn ha dichiarato che, per finanziare il fondo per la ricostruzione dell'Ue, la Commissione europea propone fonti di entrate che “non gravano sui singoli cittadini”. Oltre a quelle sulla plastica non riciclabile e sulle società digitali, l'Ue potrebbe introdurre anche un'imposta sulle “imprese che beneficiano in particolare del mercato interno”.A tal riguardo, il commissario europeo al Bilancio ha dichiarato: “Se l'Ue prescrive standard di produzione più rigorosi per la protezione del clima nell'industria interna, allora è giusto avere un meccanismo di compensazione. Coloro che producono in maniera più economica al di fuori dell'Ue senza tali standard dovrebbero pagare una tassa quando esportano nell'Unione europea”.Hahn ha poi dichiarato di aspettarsi che al Consiglio europeo del 17 e 18 luglio, i capi di Stato e di governo degli Stati membri incarichino la Commissione di sviluppare nuove fonti di risorse proprie. L'alternativa, ha avvertito Hahn, è che gli Stati membri aumentino le proprie quote per il bilancio dell'Ue.(Geb)