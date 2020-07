Libia: manifestazione a Bengasi contro l'intervento turco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni manifestanti libici sono scesi in piazza nella città di Bengasi per esprimere la loro opposizione alla "crescente interferenza turca nel paese, con l'afflusso di combattenti mercenari dalla Siria e sostenendo milizie fedeli al governo di Fayez al-Sarraj a Tripoli". I manifestanti hanno condannato "le azioni ostili della Turchia nei confronti della Libia", scandendo slogan contro l'accordo tra la Turchia e il Governo di accordo nazionale (Gna) sull cooperazione militare e la delimitazione delle frontiere marittime, in base al quale la Turchia ha iniziato a stabilire basi militari a Misurata e Al-Watiya. I manifestanti hanno affermato: "La Libia non è in vendita". Il riferimento è alle "ambizioni economiche turche nel paese". Altri manifestanti hanno scandito slogan contro quella che viene definita "la storia coloniale dell'Impero ottomano in Libia".(Bel)