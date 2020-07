Regioni: classifica governatori, Zaia in testa, ultimo Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del Veneto Luca Zaia è il presidente di regione più popolare in Italia. E’, questa, l’indicazione più significativa del Governance Poll 2020, un’indagine sul livello di gradimento dei presidenti delle 18 Regioni a elezione diretta e dei sindaci di 105 città capoluogo di provincia realizzata per "Il Sole 24 Ore" del Lunedì da Noto Sondaggi. Agli intervistati – un campione di 1.000 elettori per ogni Regione e per ogni Comune – è stato chiesto se, in caso di elezioni oggi, votassero a favore o contro il governatore e il sindaco in carica. Per le Regioni, l’indicazione più evidente è l’en plein del centrodestra con i quattro governatori più popolari d’Italia: subito dopo Zaia, infatti, si piazzano Massimiliano Fedriga (Friuli V.G., Lega, 59,8 per cento), Donatella Tesei (Umbria, Lega, 57,5 per cento) e Jole Santelli (Calabria, Forza Italia, 57,5 per cento). Al quinto posto, con consensi in crescita rispetto al giorno delle elezioni (dal 51,4 al 54 per cento), si classifica il primo governatore del centrosinistra, quello dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Il progresso più significativo è quello di Giovanni Toti in Liguria (dal 34,4 al 48 per cento), mentre gli arretramenti più vistosi sono accusati da Michele Emiliano in Puglia (dal 47,1 al 40 per cento) e Attilio Fontana in Lombardia (da 49,7 a 45,3 per cento). All’ultimo posto nel Governance Poll delle Regioni c’è il governatore del Lazio e segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, la cui performance è praticamente allineata al risultato – poco più del 30 per cento, il più basso tra i governatori – ottenuto il giorno delle elezioni. (Rer)