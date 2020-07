Libano: ex deputato di Mustaqbal, discusso con Hariri del suo ritorno alla guida del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mustafa Alloush, ex deputato del partito Mustaqbal guidato dall'ex premier Saad Hariri, ha confermato di avere discusso con quest’ultimo di un ritorno alla guida di un "governo di unità nazionale". Lo riferisce il portale d'informazione libanese "Naharnet". Alloush ha inoltre descritto il movimento sciita Hezbollah come una “legione militare” che non può essere vista come partito e con cui non sono possibili accordi. Nei giorni scorsi ci sono state ripetute voci di un ritorno a capo del governo da parte di Saad Hariri, premier dimessosi lo scorso ottobre su pressione popolare. Il 3 luglio, Hariri ha tuttavia affermato di non essere attualmente in trattativa con nessuno per un ritorno alla guida del governo. Hariri ha dichiarato alla stampa di non star spingendo per diventare premer, di non pensarci neppure, di non averne parlato né di essere in trattativa con nessuno, aggiungendo di non sentirsi un "salvatore del Libano". L'ex premier ha anche rivendicato le proprie dimissioni lo scorso ottobre come espressione di rispetto della volontà popolare "a differenza di altri che si stanno aggrappando con le unghie alle proprie poltrone". Hariri ha spiegato che il suo eventuale ritorno da primo ministro presupporrebbe una "linea d'azione totalmente differente£ per il salvataggio del Libano dalla crisi economico-finanziaria". Hariri ha inoltre che nell'incontro con l'ex vicepresidente del Parlamento Elie Ferzli i due abbiano parlato della formazione di un nuovo esecutivo. Il giorno prima, 2 luglio, Wiam Wahhab, ex ministro e leader del partito dell’Unità araba, aveva chiesto di dimettersi all'attuale primo ministro Hassan Diab, alimentando voci sempre più insistenti sulla possibilità di un nuovo governo. (Res)