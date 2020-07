Regno Unito: governo introduce sussidi per il settore artistico da 1,73 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito ha deciso di introdurre un pacchetto di misure economiche di salvataggio per il settore artistico da 1,73 miliardi di euro. Il governo britannico ha ricevuto avvertimenti riguardanti le condizioni del settore artistico da diversi fronti durante le ultime settimane. I professionisti del settore hanno lamentato che senza assistenza statale il comparto sarebbe completamente crollato. Il governo ha annunciato allora un pacchetto di sussidi che proteggeranno il futuro dei musei, delle gallerie d'arte, dei teatri e delle sale da concerto del paese. Il premier britannico Boris Johnson ha dichiarato che le arti e la cultura sono "l'anima" del Regno Unito. "Rendono il nostro paese grande e sono al centro della nostra industria creativa, che è la migliore al mondo ed in forte crescita", ha affermato Johnson. "Comprendo le sfide difficili che il settore artistico sta affrontando, e ritengo che dobbiamo proteggere e preservare tutto ciò che possiamo per le generazioni future, assicurando la sopravvivenza di gruppi e luoghi d'arte nel Regno Unito e supportando il loro personale adesso che devono rimanere chiusi", ha dichiarato il primo ministro.(Rel)