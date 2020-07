Marocco: tasso di crescita dell'economia in calo del 13,8 per cento nel secondo trimestre del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alta commissione per la pianificazione prevede che il tasso di crescita dell'economia nazionale diminuirà del 13,8 per cento nel secondo trimestre 2020. In una breve relazione sulle circostanze economiche durante il secondo trimestre del 2020 e sulle aspettative del terzo trimestre, l'ente marocchino ha attribuito la riduzione alla diminuzione del valore aggiunto delle attività non agricole del 14,4 per cento, per cui il settore terziario assisterà a un notevole calo del ritmo del suo sviluppo, che diminuirà dell'11,5 per cento anziché dell'1,6 come è stato per il trimestre precedente. (Mar)