Spagna: sondaggio: presidente Pp verso agevole rielezione nelle elezioni regionali in Galizia

- Il presidente uscente della Comunità autonoma della Galizia, Alberto Nunez Feijoo, sarebbe vicino alla quarta riconferma alla guida della regione in vista delle elezioni del 12 luglio prossimo. Secondo un sondaggio pubblicato dal quotidiano "El Mundo" condotto da "Sigma Dos", il partito popolare (Ppv) del presidente Feijoo avrebbe il 48,1 per cento dei voti, migliorando il dato delle precedenti elezioni (47,6 per cento) con una forbice tra 40 e 41 seggi. Dall'inchiesta emergerebbe che l'alleanza tra Partito socialista basco (Pse) e Unidas Podemos ha poche speranze di vittoria, con il Pse che non supererebbe il 20 per cento (19,6 per cento). La seconda posizione dei socialisti come miglior partito sarebbe minacciata dal Blocco nazionalista galiziano (Bng) con il 19,2 per cento. Fuori dal futuro Parlamento resterebbero Vox (2 per cento) e i Ciudadanos (1 per cento). Il Pp di Feijoo, infatti, sarebbe riuscito a monopolizzare i voti di tutto il centrodestra impedendo alle due forze di ottenere il consenso sufficiente minimo per aggiudicarsi un seggio. (Spm)