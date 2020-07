Comuni: classifica sindaci, Antonio Decaro (Bari) primo, fanalino di coda Virginia Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Bari e presidente dell'Anci, associazione nazionale comuni italiani, Antonio Decaro è al primo posto della classifica degli amministratori locali più popolari in Italia col 70 per cento delle preferenze. Anche sotto la spinta dell’emergenza Covid-19, Decaro ha ottenuto un consenso quasi plebiscitario: se si votasse in questo momento otterrebbe il 70 per cento delle preferenze. E’ questa l’indicazione più significativa del Governance poll dei sindaci 2020, un’indagine sul livello di gradimento dei sindaci di 105 città capoluogo di provincia realizzata per "Il Sole 24 Ore" da Noto Sondaggi. Agli intervistati – un campione di 1.000 elettori per ogni Regione e per ogni Comune – è stato chiesto se, in caso di elezioni oggi, votassero a favore o contro il sindaco in carica. Dei 105 sindaci in classifica, al 104esimo posto la prima cittadina di Roma, Virginia Raggi. (segue) (Rer)