Francia: direttore Louvre, abbiamo opportunità di riconquistare pubblico francese ed europeo

- Il museo parigino del Louvre ha l'opportunità di "riconquistare un pubblico di prossimità francese ed europeo" in questo momento di ripresa dopo la quarantena imposta a causa del coronavirus. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos", Jean-Luc Martinez, il direttore del Louvre, che riapre oggi le porte ai visitatori. "Durante la quarantena abbiamo rimborsato le migliaia di biglietti su Internet. Oggi con le incertezze che restano sulla chiusura delle frontiere bisogna rassicurare e servire i nostri visitatori", afferma Martinez, spiegando che da quando è stata riaperta la biglietteria, il 15 giugno, è stato registrato un aumento dei visitatori francesi, arrivati al 60 per cento, contro il 25 per cento di prima. "Lanceremo un piano di trasformazione e modernizzazione del museo che era già in preparazione con l'obiettivo dei Giochi Olimpici del 2024, in modo da accrescere l'attrattività di Parigi", afferma il direttore del Louvre. "Accelereremo i lavori attraverso una politica di investimento più importante, con l'obiettivo a termine di aprire ancora di più il Louvre", aggiunge poi il dirigente. (Frp)