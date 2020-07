Germania: Schweitzer (Dihk), imprese continuano a mancare di liquidità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della crisi del coronavirus, numerose imprese tedesche continuano a mancare di liquidità. Pertanto, è necessario che le aziende ricevano rapidamente gli aiuti ponte del governo federale, validi da giugno ad agosto. È quanto afferma il presidente della Camera dell'industria e del commercio tedesca (Dihk), Eric Schweitzer. Come ricorda il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, tra le misure di risposta alla crisi, il governo tedesco ha predisposto aiuti ponte destinati alle piccole e medie imprese (Pmi) al fine di evitarne il fallimento. In particolare, il governo federale “si assume parte dei costi operativi fissi per i mesi da giugno ad agosto”. Ciò vale per le imprese che, tra aprile e maggio scorso, hanno subito un crollo delle vendite pari ad almeno il 60 per cento su base annua. Gli aiuti ponte copriranno parzialmente gli affitti, i pagamenti di interessi, le spese di manutenzione e riparazione, i costi di elettricità, acqua, riscaldamento, assicurazioni e tirocinanti. I sussidi saranno direttamente proporzionali al declino delle vendite, fino a un massimo di 150 mila euro per tre mesi. La domanda per ottenere gli aiuti ponte dovrebbe essere aperta in questa settimana su un portale dedicato. Secondo Schweitzer, è “importante” che l'elaborazione concreta delle richieste e il pagamento retroattivo delle sovvenzioni avvengano “senza intoppi in tutti i Laender”. A tal riguardo, il presidente della Dihk ha avvertito che “vi sono ancora aziende con vendite vicine allo zero, come gli organizzatori di fiere e concerti, gli artisti o le compagnie di autobus”. In merito alla durata limitata degli aiuti ponte, Schweitzer ha osservato che “bisognerebbe valutare presto se non è troppo breve per alcuni settori dell'economia”. Gli aiuti ponte sono destinati a ristoranti, bar, birrerie, lavoratori del settore dello spettacolo, ostelli della gioventù, campeggi e agenzie di viaggio, strutture per disabili e società sportive professionistiche nei campionati inferiori. (Geb)