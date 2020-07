Regno Unito: governo investe 121 milioni di euro in programmi tirocinio per giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito ha annunciato un investimento di 121 milioni di euro in programmi di tirocinio per i giovani. Lo riporta il quotidiano britannico "Independent". L'investimento fa parte del programma di riavvio dell'economia in seguito alla crisi di coronavirus. In base a questo piano, le società inglesi che offriranno nuovi tirocini riceveranno un bonus di 1.106 euro per tirocinante. Il cancelliere dello Scacchiere dovrebbe annunciare le misure economiche introdotte dal governo per sostenere i cittadini di età compresa tra i 18 e i 24 anni questa settimana. Dati ufficiali del ministero delle Finanze britannico dimostrano che gli impiegati di età inferiore ai 25 anni hanno più del doppio delle probabilità di lavorare in un settore che è rimasto chiuso durante la crisi di coronavirus rispetto ai lavoratori adulti. La nuova misura dovrebbe quindi rappresentare una prima forma di sostegno per i giovani del paese. Un portavoce del ministero delle Finanze ha dichiarato che "Il governo sta mettendo a disposizione il triplo dei fondi per permettere ai datori di lavoro di triplicare il numero dei tirocini, e per aumentare i sussidi che le aziende ricevono per la formazione.Le prove dimostrano che tre quarti dei giovani tra i 18 e i 24 anni che completano un tirocinio trovano un lavoro o continuano a studiare entro 12 mesi". Il governo fornirà anche 24 milioni di euro ai governi decentrati di Scozia, Galles e Irlanda del Nord per lo stesso scopo. (Rel)