Giordania: coronavirus, un braccialetto elettronico per monitorare la quarantena

- Le autorità giordane hanno introdotto l'uso di braccialetti elettronici per rintracciare le persone che dovrebbero osservare la quarantena nelle loro case, nel quadro delle misure adottate per fermare la diffusione del coronavirus. La Giordania impone una quarantena di 14 giorni a tutti coloro che arrivano nel paese in hotel designati a tale scopo ad Amman e nella regione del Mar Morto (50 chilometri a ovest della capitale). Dopo le due settimane di quarantena, queste persone devono osservare una nuova quarantena di 14 giorni a casa. A queste persone verrà fornito un braccialetto elettronico che consentirà alle autorità di garantire il rispetto delle restrizioni. (Res)