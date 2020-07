Business news: Brasile, produzione industriale cresce del 7 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale del Brasile è cresciuta del 7 per cento a maggio, rispetto ad aprile. Lo ha reso noto l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge), evidenziando che l'aumento arriva dopo due mesi consecutivi di pesanti cali, con il record negativo assoluto nelle serie storiche registrato ad aprile (-18,8 per cento rispetto a marzo e -27,2 per cento rispetto ad aprile 2020). Sebbene quello di maggio sia il maggiore aumento mai registrato per mese di maggio, la crescita ha eliminato solo in parte le perdite accumulate dall'inizio della pandemia di coronavirus. Inoltre, rispetto a maggio 2019 l'industria registra un calo pari al 21,9 per cento. (Res)