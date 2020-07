Usa: Bolton ancora all’attacco di Trump, “trascorre il tempo di fronte alla televisione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Usa Donald Trump, John Bolton, è tornato ad attaccare l’inquilino della Casa Bianca nel corso di una intervista al programma “Face the Nation” dell’emittente televisiva Cbs News, all’indomani delle festività del 4 luglio. Trump, ha dichiarato l’ex funzionario, “trascorre la maggior parte del tempo alla Casa Bianca guardando la televisione, anche quando si trova all’Ufficio Ovale”. Bolton ha lamentato di non essere stato considerato abbastanza dal presidente, che lo ha licenziato lo scorso settembre. “Credo sia una combinazione di televisione e di persone all’esterno del governo di cui si fida per una ragione o per l’altra”, ha detto Bolton. “Perso che se si potesse controllare il tempo che trascorre davvero all’Ufficio Ovale di fronte alle reti d’informazione televisive via cavo, in un modo o nell’altro, ne uscirebbe una statistica interessante”. (Nys)