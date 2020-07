Usa: Trump terrà un comizio a Portsmouth

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, terrà un comizio elettorale all’aperto a Portsmouth, nel New Hampshire, il prossimo 11 luglio. Lo ha annunciato la campagna elettorale del presidente, secondo cui l’evento si terrà presso l’aeroporto internazionale della città tre settimane dopo il comizio di Tulsa, nell’Oklahoma, accompagnato da strascichi di polemiche per i presunti rischi di natura sanitaria legati al coronavirus e per la scarsa affluenza di sostenitori del presidente. La campagna di Trump si è affrettata ad anticipare che al prossimo comizio “sarà garantito ampio accesso a detergenti per le mani e verranno fornite mascherine, che i partecipanti saranno incoraggiati a indossare”. La stampa Usa ha polemizzato per lo scarso impiego di mascherine tra il pubblico durante il comizio a Tulsa e durante l’evento per il Giorno dell’indipendenza Usa organizzato dal presidente ai piedi del Monte Rushmore il 4 luglio. La consigliera presidenziale Kellyanne Conway è tornata a negare ieri che la scarsa presenza di pubblico al recente evento di Tulsa segnali un crollo di popolarità di Trump: “Bisogna comprendere che ci troviamo in un mondo nuovo (rispetto al 2016): Ci sono molte persone che sostengono il presidente ma non intendono partecipare a un altro evento elettorale. Per loro si tratterebbe di una decisione ad alto rischio e scarso beneficio, dal momento che già sostengono il presidente”, ha detto Conway, riferendosi all’emergenza sanitaria in corso nel paese, ma anche alle forti contestazioni che accompagnano sin dal 2016 gli eventi elettorali organizzati dalla campagna del presidente. (Nys)