Giappone: frane e allagamenti nel sud del paese, 22 vittime

- Almeno 22 persone hanno perso la vita nel sud del Giappone a causa degli allagamenti causati dalle piogge torrenziali, che hanno colpito in particolare la prefettura di Kumamoto. Secondo le autorità giapponesi, che coordinano le operazioni di soccorso, almeno 11 persone restano disperse nelle aree maggiormente colpite, lungo l’alveo del piume Kuma, che ha rotto gli argini nella mattinata di ieri, 5 luglio. Circa 2mila abitazioni sono rimaste isolate ieri a causa del maltempo, che ha causato anche alcuni smottamenti. L’area è ancora in piena emergenza: secondo le previsioni meteorologiche, le piogge torrenziali proseguiranno nell’area almeno sino a domani. Il governo del primo ministro Shinzo Abe ha mobilitato un contingente di 10mila militari delle Forze di autodifesa per assistere le operazioni di soccorso. (Git)